Aulas gratuitas de defesa pessoal no Espírito Santo; confira

As inscrições para o Força Feminina começaram nesta quinta-feira (8), e vão até o dia 16 de agosto. O projeto tem o intuito de ensinar defesa pessoal para mulheres cis e transgênero, a partir dos 16 anos, no Espírito Santo. O projeto vai até junho de 2025.

No momento, todas as turmas estão com vagas abertas. As aulas vão começar no dia 14 de setembro, nos núcleos de Vitória e da Serra. Para as interessadas nos cursos de defesa pessoal, é preciso preencher um formulário de inscrição, clicando aqui!

Segundo a Sesport, vão ser priorizadas mulheres em vulnerabilidade social, indígenas, negras, mães solos, LBT’s e Pessoa com Deficiência (PcD).

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o número: (27) 99755-4084 ou pelo site sesport.es.gov.br.