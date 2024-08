Mais um nome é confirmado para o Jogo das Estrelas no Espírito Santo

O Jogo das Estrelas, com Ronaldinho Gaúcho, está cada vez mais perto do Espírito Santo. O evento, que irá acontecer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, será realizado no dia 22 de setembro, às 15 horas.

Além de Ronaldinho Gaúcho, o evento já teve diversos nomes confirmados, de comediantes a ex-jogadores renomados, são eles: Carlos Germano, Aldair, Somália e Toninho Tornado, Léo Moura, Maicon e o goleiro Gomes. Agora, mais um nome foi revelado.

O ex-jogador André Santos, que atuou como lateral-esquerdo em sua carreira, é mais um confirmado para o Jogo das Estrelas, no Espírito Santo.

André Santos teve passagens por diversos times ao longo de sua carreira, como por exemplo: Flamengo, Grêmio, Corinthians, Arsenal, Figueirense e muitos outros.