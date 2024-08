Avião cai em Vinhedo: Casagrande encerra encontro com governadores no ES

Avião cai em Vinhedo, no interior de São Paulo, e governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), cancela evento nacional que estava sendo realizado , nesta sexta-feira (9), no Estado.

Governadores de diversos estados estavam presentes no 11° Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado em Pedra Azul. Entre eles, o governador do Paraná, de onde partiu o avião que caiu.

“Em solidariedade às vítimas do acidente com o avião que seguia do Paraná para São Paulo, estamos encerrando a agenda dos governadores no 11° COSUD, que seguirá apenas com as atividades dos grupos temáticos. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos de todas as vítimas”, afirmou Casagrande.

Além do governador do Paraná, Ratinho Junior, Também estava presente no evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.