Avião cai em Vinhedo: governadores do Cosud se solidarizam com familiares

Os governadores dos estados que integram o Consócio de Integração dos Estado do Sul e

Sudeste do Brasil (Cosud), formados pelos Estados de Espírito Santo, Minas Gerais,

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina se solidarizam com

os familiares e amigos das vítimas da queda de uma aeronave em Vinhedo, interior de São

Paulo, nesta sexta-feira (9), em São Paulo.

Vindo de Cascavel, no Paraná, o avião transportava 58 passageiros e quatro

tripulantes.

LEIA TAMBÉM: Avião cai em Vinhedo: Lula pede um minuto de silêncio para mortos

“Estamos todos reunidos no Espírito Santo, para discutir importantes temas para nossa

região e, diante de tamanha tragédia, ficamos muito sensibilizados e nos colocamos à

disposição para somar esforços e amenizar a dor deste momento, em que tantas vidas

foram perdidas. Estamos encerrando nossa agenda mais cedo, no dia de hoje, em respeito

e luto”, diz nota divulgada pelo Cosud.

No texto, os governadores ainda destacam que todos os estados estão a postos para mobilizar qualquer tipo de ajuda necessária para as famílias e para a cidade de Vinhedo.

“Reforçamos nosso integral apoio aos govenadores Ratinho e Tarcísio. Diante de uma ocasião tão triste e difícil, é necessário estarmos próximos para levar apoio e alento em resposta aos que precisam. É a empatia que nos move!”, afirma a nota.

Entenda o acidente

O avião que caiu em Vinhedo é um ATR-72 da companhia de avião comercial Voepass (antiga Passaredo Linhas Aéreas). A aeronave, que tem a matrícula PTB-2283, fazia a rota entre Cascavel (PR) e o Aeroporto de Guarulhos.

A queda ocorreu em uma área residencial de Vinhedo, próximo à rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local. A companhia aérea diz que está fornecendo informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.