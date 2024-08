Batida entre motos deixa feridos em Cachoeiro

Uma batida entre duas motos deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Costa Pereira, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de 23 anos, contou aos militares que trafegava sentido ao bairro Sumaré, e quando fez a conversão para entrar na Rua Ana Machado, foi atingido pela moto que seguia pela Rua Costa Pereira.

O condutor de 44 anos recusou atendimento médico. O motociclista de 23 anos e a garupa, de 36 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde deles não foi informado.

O condutor de 44 anos estava com a motocicleta com licenciamento em atraso, sendo tomadas as medidas administrativas necessárias. Momentos depois, os policiais foram informados que ele procurou atendimento médico por meios próprios.