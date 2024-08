Beach soccer: última vaga na semi será definida no fim de semana no ES

O Campeonato Estadual Masculino de beach soccer 2024 teve muitos gols marcados neste fim de semana, porém a sua definição dos quatro classificados para as semifinais vai ter que esperar até este sábado (24). Apenas o Grupo A foi definido com as partidas da 2ª e 3ª rodadas: além de Vila Velha, a seleção de Vitória também “carimbou o passaporte”.

Já na Chave B, há um triplo empate na liderança, mas o jogo entre Anchieta e Marataízes, que iria acontecer no sábado (17) pela manhã, foi remarcado para o dia 24, em virtude de um acidente com um integrante da delegação anchietense, no caminho para a arena da Praça dos Namorados, em Vitória.

Todos os jogos foram transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube.

O presidente da Federação Capixaba de Beach Soccer, Marcos Antônio Santos Filho, o Marquinhos, explicou a situação e ressaltou o exemplo dado pela seleção de Marataízes, que aceitou entrar em quadra no sábado, mesmo sabendo que em caso de uma derrota por um placar elástico, pode perder a sua vaga nas semifinais.

“Nenhuma decisão é simples e/ou tomada sem diálogo. Caso considerássemos o pedido de adiamento do jogo Marataizes x Anchieta um W.O., passariam Anchieta em 1º e Marataizes em 2º. Mas construímos juntos o adiamento do jogo e com muita hombridade e esportividade, o Kiel e a seleção de Marataízes aceitaram fazer o jogo adiado. O mesmo será realizado às 09:30 deste sábado para definir as vagas do grupo. Ressaltamos que primamos pela esportividade e jogos de quadra. O benefício neste caso é do beach soccer. Parabenizamos principalmente o Kiel que está “colocando sua vaga em jogo” em prol do esporte. Um exemplo para seus meninos e todos nós”, afirmou o dirigente.

Diante disso, e também por conta dos Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s), as semifinais foram remarcadas para a manhã do dia 31 de agosto (sábado), com os confrontos decisivos acontecendo às 10h10 e 11h30.

Classificação

Grupo A

1º Vila Velha – 9pts

2º Vitória – 6pts

3º Marechal Floriano – 2pts

4º Piúma – 0pt

Grupo B

1º Anchieta – 6pts (saldo 11)

2º Marataízes – 6pts (saldo 6)

3º Cariacica – 6pts (saldo -1)

4º Linhares – 0 pt

Confira os jogos da primeira rodada:

Sábado – manhã (10/08)

09h10 – Piúma 2 x 2 Marechal Floriano (1 a 0 Marechal na prorrogação)

11h30 – Vila Velha 6 x 4 Vitória

Sábado – tarde (10/08)

15h50 – Anchieta 6 x 0 Linhares

18h10 – Cariacica 3 x 2 Marataízes

Confira os jogos da segunda rodada:

Domingo – manhã (11/08)

09h10 – Vila Velha 4 x 1 Marechal Floriano

11h30 – Piúma 2 x 8 Vitória

Sábado – manhã (17/08)

08h – Vila Velha 3 x 0 Piúma (Vila Velha venceu por W.O.)

09h10 – Vitória 3 x 3 Marechal Floriano (4 x 3 Vitória nos pênaltis)

10h20 – Cariacica 4 x 1 Linhares

Confira os jogos da terceira rodada:

Sábado – tarde (17/08)

18h10 – Linhares 1 x 8 Marataízes

Domingo – manhã (18/08)

11h30 – Cariacica 2 x 7 Anchieta

Sábado – manhã (24/08)

09h30 – Anchieta x Marataízes (jogo remarcado)

Confira os jogos das semifinais:

Sábado – manhã (31/08)

10h10 – Vila Velha x 2º do Grupo B

11h30 – 1º do Grupo B x Vitória

