Beach tennis: capixaba participa de competição internacional na Alemanha

O capixaba Daniel Canellas já se encontra em solo europeu para disputar o Sand Series Classic de beach tennis. Daniel compete ao lado do parceiro, o paranaense João Igor, a partir desta quinta-feira (15), na cidade de Saarlouis, na Alemanha.

Contemplado pelo Bolsa Atleta, o atleta capixaba de beach tennis viajou com apoio do programa Voe Atleta, que concedeu as passagens aéreas para o destino. Ambos os programas são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O Sand Series Classic é o evento mais importante do calendário da modalidade, reunindo os melhores atletas do mundo, que disputam valiosos 600 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. Daniel Canellas compete na chave principal com expectativas altas.

“As expectativas são altas para ter um bom resultado aqui. Estamos lutando para bater nas melhores duplas do mundo e em busca do título, e, com certeza, as condições daqui de quadra e de jogo de bola favorecem bastante a gente. Então, a confiança está lá em cima, e a expectativa também. Vamos pra cima!”.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.