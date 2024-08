Biblioteca Móvel volta às ruas do ES com novas rotas e acervo

A Biblioteca Móvel está de volta com novidades. A partir desta segunda-feira (2), a van da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES) atenderá a novas rotas, com acervo renovado para empréstimo e consulta, exibição de filmes e outras atividades culturais.



A Bib Móvel funciona como divisão itinerante da BPES, visitando 16 bairros da Região Metropolitana da Grande Vitória, de segunda a quinta-feira, das 12h às 17h. As novas rotas passam por Vila Garrido e Cobilândia, em Vila Velha; Feu Rosa e Vista da Serra II, na Serra.

O acervo inclui livros adultos e infantis de diversos gêneros, entre eles romances, contos, poesias, biografias e ficção científica, bem como produções do Espírito Santo.



Empréstimo e consulta



Os empréstimos em consultas são gratuitos. Basta fazer o cadastro apresentando um documento com foto em papel ou arquivo digital e um comprovante de residência. Cada usuário pode levar até dois livros de cada vez e devolver no mês seguinte, quando a van retorna ao bairro; ou ainda na sede da BPES, na Praia do Suá, em Vitória.



A van tem a agenda aberta às sextas-feiras para visitar escolas, eventos culturais e projetos sociais da Região Metropolitana da Grande Vitória. A presença do projeto pode ser solicitada pelo e-mail bpes.bibmovel@secult.es.gov.br.



Confira a programação de setembro:



SEGUNDA-FEIRA 02/09

Itararé, Vitória

Praça de Itararé, Rua das Palmeiras, em frente ao Supermercado Extrabom

TERÇA-FEIRA 03/09

Nova Rosa da Penha, Cariacica

Em frente à EMEF Zaira Manhães de Andrade, Rua Quinze, s/n, quadra 12

QUARTA-FEIRA 04/09

Cobilândia, Vila Velha

Praça Deus Pai, Av. João Francisco Gonçalves, s/n

QUINTA-FEIRA 05/09

Vista da Serra II, Serra

Nova Praça do bairro, Av. Eucalipto, s/n

SEXTA-FEIRA 06/09 (manhã)

UMEI Diretora Belycarlla Rodrigues Juniar

Rua Machado de Assis, 623, Cidade da Barra, Vila Velha

SEGUNDA-FEIRA 09/09

Feu Rosa, Serra

Em frente à EEEFM Marinete de Souza Lira, Rua Vitória Régia, s/n

TERÇA-FEIRA 10/09

Bandeirantes, Cariacica

Em frente à EEEFM Mariano Firme de Souza, R. Dom Pedro I, 21

QUARTA-FEIRA 11/09

Padre Gabriel, Cariacica

Praça da Liberdade

QUINTA-FEIRA 12/09

Novo Horizonte, Serra

Praça do Bairro, Av. Brasil, s/n

SEXTA-FEIRA 13/09 (tarde)

UMEI Diretora Belycarlla Rodrigues Juniar, Cidade da Barra, Vila Velha

Rua Machado de Assis, 623, Cidade da Barra

SEGUNDA-FEIRA 16/09

São Pedro, Vitória

Em frente à EMEF Maria José Costa Moraes, Rodovia Serafim Derenzi, 4.600

TERÇA-FEIRA 17/09

Cariacica Sede, Cariacica

Em frente ao Centro Histórico Eduartino Silva, Praça Marechal Deodoro Fonseca, s/n

QUARTA-FEIRA 18/09

Divino Espírito Santo, Vila Velha

Em frente à EEEFM Agenor de Souza Lé, Rua Alan Kardec, s/n

QUINTA-FEIRA 19/09

Morada de Laranjeiras, Serra

Em frente à EMEF Dom José Mauro Pereira Bastos, Rua Arpoador, 1

SEGUNDA-FEIRA 23/09

Central Carapina, Serra

Praça Gilson Mendonça, Rua Maria Rodrigues, 206

TERÇA-FEIRA 24/09

Marcílio de Noronha, Viana

Em frente à EMEF Constantino José Vieira, Rua Espírito Santo, 1

QUARTA-FEIRA 25/09

Vila Garrido, Vila Velha

Praça João de Jesus, Rua Três Irmãos, s/n

QUINTA-FEIRA 26/09

Terra Vermelha, Vila Velha

Em frente à Associação de Moradores, Av. Afonso Cláudio, 37

SEGUNDA-FEIRA 30/09

Itararé, Vitória

Praça de Itararé, Rua das Palmeiras, em frente ao Supermercado Extrabom