VÍDEO | Boi invade churrasco de Dia dos Pais e causa pânico em Soturno

No último domingo (11), uma confraternização familiar em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, tomou um rumo inesperado quando um boi invadiu o local, causando pânico entre os presentes. O churrasco, organizado para celebrar o Dia dos Pais, reunia familiares e amigos, e transcorria tranquilamente até o incidente.

Por volta do meio-dia, o animal surgiu inesperadamente, dirigindo-se em direção aos participantes. Em um momento de tensão, uma das crianças presentes avistou o boi primeiro e, instintivamente, começou a correr. A visão do animal provocou uma reação em cadeia, levando todos os convidados a correrem em busca de segurança.

Na tentativa de se proteger, os moradores rapidamente se abrigaram em uma das casas próximas. O boi, em sua trajetória descontrolada, esbarrou em uma mesa do churrasco, derrubando-a, e chegou a passar por cima da bicicleta de uma das crianças, que estava no local.

Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, o susto foi registrado por uma câmera de segurança, veja a seguir:

