BR-101 | Trecho no Sul do ES terá desvio; veja como fica o tráfego

A partir desta terça-feira (13), o trânsito na BR-101 será desviado no trecho do município de Anchieta.

De acordo com a concessionária Eco101, a obra de duplicação entre Guarapari e Anchieta entra em nova fase. Para isso, o trecho entre os quilômetros 350,7 e 353,3 terá tráfego em desvio – nos dois sentidos – para a nova faixa de rolamento, que vai operar como pista simples, enquanto as equipes trabalham na via.

O desvio na BR-101 é necessário para que sejam instalados os sistemas de drenagem profunda na pista existente.

A orientação da Eco101 é de que os motoristas reduzam a velocidade e respeitem a sinalização.

“O trecho contará com sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança para colaborar com a segurança dos trabalhadores e motoristas que passam pelo local”, diz a concessionária por meio de nota.

A previsão para concluir o trabalho é até setembro. Depois, segundo a Eco101, o tráfego volta à pista existente para permitir a finalização das etapas de pavimentação e sinalização definitiva da nova pista para que o trecho seja liberado na BR-101.

“O trecho conta com 22 quilômetros de extensão. Desses, 15 já foram liberados ao tráfego e sete estão com serviços em andamento. Além da duplicação das pistas, foram entregues dois viadutos que dão acesso à Alfredo Chaves e estão sendo construídos outros dois viadutos e quatro pontes, incluindo a recuperação e alargamento das existentes”, afirma a Eco101.