Transporte de mercadorias é barrado no ES; entenda

A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Subgerência Fiscal Região Noroeste, realizou, nessa quinta-feira (8), uma fiscalização na Rodovia Fernão Dias, na divisa dos municípios de Barra de São Francisco e Mantena.

O objetivo das abordagens a veículos de carga foi a verificação da documentação fiscal e orientações gerais aos contribuintes.

A operação contou com a participação de três auditores fiscais da Receita Estadual, que lavraram quatro autos de infração pelo transporte de mercadorias sem documentação fiscal, no valor total de R$ 33,3 mil, entre impostos devidos e multas aplicadas.

De acordo com o auditor fiscal José Luis Silva Marques, subgerente fiscal da Região Noroeste, os valores foram recolhidos de imediato. As autuações foram geradas pelo transporte de ração animal, vidros para construção, chapas de MDF e pneus.

“A fiscalização de mercadorias em trânsito é um alerta aos contribuintes que não cumprem com as obrigações tributárias, de que a Receita Estadual está atenta e atuante para garantir um ambiente de negócios íntegro e pautado na concorrência leal”, destacou Marques.

