Brasileiro de Bodyboarding Master conta com cinema no Espírito Santo

Uma sessão de cinema vai marcar a 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Master, na Barra do Jucu, em Vila Velha, neste sábado (24), às 18h30. No local será exibido “A primavera sucede o inverno”, documentário de Carmen Filgueiras, que narra histórias do bodyboarding feminino no Espírito Santo.

A diretora teve a ideia em setembro de 2021, quando o circuito brasileiro de bodyboarding voltou a reunir atletas, após a pandemia de Covid 19. Assim, inserindo a categoria master feminino. Aliás, a entrada é gratuita e a exibição faz parte da programação do Cine Sesc Itinerante, promovido pelo Sesc Glória.

O reencontro das capixabas que tiveram suas primeiras pranchinhas, entre 1984 e 1993, gerou um registro de cerca de 40 anos de histórias. Sobretudo, 21 bodyboarders contam uma história, em uma conversa honesta, que mistura o presente, passado e futuro, de um estilo de vida único.

“Algumas pararam um pouco, outras são campeãs mundiais. Origens diversas. Pessoas diferentes. Mesmo amor”, resume Carmen.

Serviço:

Cine Sesc Itinerante no Circuito Brasileiro de Bodyboard Master

Filme: A Primavera Sucede o Inverno

Entrada: Gratuita

Data: 24 de agosto, às 18h30

Local: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha-ES

Ficha técnica:

Roteiro, direção, edição e produção: Carmen Filgueiras

Direção de arte: Francina Flores

Trilha sonora: Volapuque (Amanheceu, Erro e Esboço); Wagner (Cavalgada das Valquírias)

Desenho de som: Henrique Breciane

Finalização: Marco Prates

Assessor de imprensa: Giba Medeiros