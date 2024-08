CAC do RJ é investigado por abastecer facção criminosa no ES

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária contra uma facção criminosa no bairro da Penha, em Vitória, que recebia munições de um Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, os dados do Exército Brasileiro revelaram que o CAC, no Rio de Janeiro, adquiriu em dois anos mais de 60 mil munições de vários calibres. A polícia não informou a quantidade que era enviada ao Espírito Santo.

Na operação, a Força Integrada de Combate ao Crime Oroganizado do Espírito Santo (FICCO/ES), a ação foi um “passo crucial” para enfraquecer a logística da facção criminosa, comprometendo sua capacidade operacional e desarticulando sua estrutura de poder. As investigações continuarão para o completo desmantelamento da facção criminosa.

Operação “Opportunitas”

A operação recebeu o nome de “Opportunitas”, que significa “oportunidade” em latim. O nome reflete o momento decisivo durante a investigação em que surgiram condições favoráveis para a deflagração da operação policial.

Segundo a PF, os investigados serão responsabilizados penalmente como incursos nas penas previstas para os crimes estipulados no art. 2º da Lei 12.850/13 (Lei de ORCRIM), art. 33 da lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e art. 16 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).