Cachoeiro: ação dará orientações jurídicas sobre benefícios sociais

Quem tem dúvidas jurídicas sobre benefícios federais terá uma excelente oportunidade de esclarecê-las com defensores públicos. De 14 a 17 de agosto, três deles oferecerão atendimento gratuito à população para esclarecer sobre direitos na área de atenção e seguridade social.

As atividades começam nesta quarta (14), com atendimento no Centro POP “Espaço Vida”, às 13h. Na quinta (15), acontece em Monte Alegre, às 8h. Sexta (16), na Apae e no Centro de Convivência Vovó Matilde, às 8h e nas instituições de longa permanência de idosos, a partir das 13h. No último dia, sábado (17), na Central de Benefícios, a partir das 8h.

Leia também: Ruas na região central de Cachoeiro começam a receber recapeamento

O município de Cachoeiro de Itapemirim, mobiliza esforços por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pois foi selecionado para receber a ação itinerante do projeto “DPU nas comunidades”, que oferece prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população em situação de vulnerabilidade social.

Seu objetivo é esclarecer direitos sobre assuntos como o PIS, FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família, auxílio-doença, aposentadoria e benefícios de prestação continuada, que, de vez em quando, suscitam dúvidas entre os beneficiários.

Confira a programação!

14/08 (quarta-feira) no Centro Pop “Espaço Vida” (bairro Independência), horário de 13 às 17h.

15/08 (quinta-feira), próximo ao barracão da Igreja Católica, comunidade Monte Alegre, com apoio do CRAS de Burarama, das 08 às 17h.

16/08 (sexta-feira) na APAE e no Centro de Convivência Vovó Matilde (CCVM), das 08 às 12 horas, e nas Instituições de Longa Permanência de Idosos, das 13 às 17h.

17/08 (sábado) na Central de Benefícios, das 08 às 12h para atender público do CRAS. Na ocasião, serão atendidas questões do Cadastro Único.