Ruas na região central de Cachoeiro começam a receber recapeamento

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim dará início ao recapeamento asfáltico de importantes vias na região central da cidade.

O projeto, que conta com um investimento de aproximadamente R$5 milhões em parceria com o Governo do Estado, será realizado durante o período noturno para minimizar os impactos no trânsito local. Duas equipes trabalharão simultaneamente para garantir a eficiência das obras.

O secretário municipal de Obras Rodrigo Bolelli destacou a importância dessa intervenção. “Estamos dando andamento aos investimentos na melhoria da infraestrutura viária de Cachoeiro, proporcionando mais segurança e conforto para motoristas e pedestres. As obras noturnas foram planejadas para reduzir os transtornos no trânsito e garantir que os serviços sejam concluídos o mais rápido possível.”

O prefeito de Cachoeiro Victor Coelho também ressaltou o impacto positivo do recapeamento. “Esse é mais um investimento significativo que reflete o nosso compromisso com o desenvolvimento urbano de Cachoeiro, ação que temos priorizado desde o início da nossa gestão. A parceria que temos com o Governo do Estado nos permite realizar melhorias essenciais que beneficiarão toda a população. Continuamos avançando e transformando a nossa cidade numa cidade cada vez melhor.”

Atualmente, está em fase de licitação mais um contrato de obras de recapeamento no valor de R$7 milhões em convênio com o Governo do Estado que vai beneficiar outras vias do Centro e bairros próximos do município. A previsão é que essa segunda etapa seja iniciada ainda em 2024, totalizando um investimento de cerca de R$13 milhões na revitalização da infraestrutura viária da região central de Cachoeiro.