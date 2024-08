Cachoeiro avança na elaboração de Plano Diretor de Cidade Inteligente

Na última terça-feira (20), em reunião realizada pela manhã, o prefeito Victor Coelho, acompanhado de seu secretariado, aprovou o Regimento Interno do Núcleo Tático da Prefeitura de Cachoeiro (NTP), principal órgão de governança do Plano Diretor de Governo Digital e de Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável (Cachoeiro Chics), instituído pela Lei N° 8.126.

O Núcleo, presidido pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) e composto por todas as secretarias e autarquias da administração municipal, tem entre suas atribuições a responsabilidade de pré-validar as propostas de iniciativas a serem incluídas no Plano Diretor Cachoeiro Chics.

As propostas são elaboradas pela Unidade Gestora Municipal (GM), formada por dois servidores de cada secretaria municipal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrachics). Após a pré-validação pelo NTP, as propostas são encaminhadas ao Conselho Estratégico da Cidade (CEC), presidido pelo prefeito Victor Coelho e formado por representantes da Sociedade Civil Organizada.

“Para o planejamento do Plano Diretor Cachoeiro Chics, adotamos um processo participativo e contínuo de cocriação com a população, utilizando a criatividade, o empreendedorismo, as tecnologias digitais e a inovação nas políticas públicas como nossos principais vetores, que transformarão Cachoeiro em uma Cidade Humana, Inteligente, Criativa e Sustentável, com alta qualidade de vida”, destacou Márcio Guedes, secretário municipal de Fazenda e coordenador do NTP.

Durante a reunião, o NTP pré-validou

São 38 propostas de iniciativas, em áreas como mobilidade, meio ambiente, tecnologia, economia inteligente e governança. Entre as iniciativas aprovadas estão a requalificação urbana inteligente da região central de Cachoeiro, a criação de sistemas de alertas inteligentes, projetos de acessibilidade digital, um sistema de aluguel de bicicletas, teleconsulta, a implementação de um laboratório de inovação e um programa de alfabetização e inclusão digital.

Além disso, também foram pré-validados programas de incentivo à agricultura familiar inteligente e sustentável, à adoção de tecnologias sustentáveis em edificações, à aplicação da coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos recicláveis, ao desenvolvimento sustentável com foco na economia verde e circular, entre outras.

“Essa nova iniciativa busca explorar as potencialidades de Cachoeiro em diversas áreas, utilizando abordagens inovadoras na elaboração de projetos que, no futuro, impactarão positivamente o cotidiano dos moradores da sede e dos distritos do nosso município”, avaliou o prefeito Victor Coelho.