Cachoeiro: BRK integra ranking das empresas mais inovadoras

Por mais um ano consecutivo, a BRK está no ranking das empresas privadas de saneamento que mais investem em inovação no Brasil. A companhia conquistou o quarto lugar no prêmio Valor Inovação 2024, na categoria Infraestrutura, um reconhecimento ao desenvolvimento de projetos de alta eficiência no fornecimento de água e tratamento de esgoto.

O CEO da BRK, Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, destaca que a inovação é um dos pilares da atuação da concessionária e que está incorporada à cultura organizacional. “Isso, aliás, é um dos nossos diferenciais, pois entendemos que inovação não é responsabilidade de uma área específica, mas algo que deve estar na essência do trabalho de todos os profissionais”, ressalta.

Ele afirma que a empresa segue em constante busca por inovações tecnológicas que promovem a eficiência operacional e adota as melhores práticas para otimizar seus processos. Entre as soluções fundamentais para o negócio da BRK, e que integram tecnologia de ponta, estão o uso de sensores inteligentes, IoT (Internet das Coisas), inteligência artificial e análise de dados para monitoramento em tempo real da infraestrutura. Como resultado, a companhia melhora as ações de detecção precoce de vazamentos, manutenção preditiva e otimização de recursos.

“Hoje, municípios em que os serviços são operados pela BRK têm se destacado entre as cidades brasileiras com padrões de excelência em perdas de água, por exemplo. Com métodos eficazes e sustentáveis baseados em inovação, conseguimos promover melhorias na qualidade da água e do esgoto tratados nestas regiões. Os benefícios impactam positivamente toda a sociedade, desde a saúde da população, meio ambiente das comunidades locais até na redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE)”, completa Alexandre Thiollier Neto.

Para a BRK, o avanço tecnológico desempenha papel fundamental no desenvolvimento e universalização do saneamento no Brasil. Por isso, busca cada vez mais tecnologias e inteligência de gestão para aperfeiçoar atuais processos e abrir caminho para demandas futuras. Com o uso da tecnologia, a empresa melhora a qualidade dos serviços prestados e promove a sustentabilidade no longo prazo.

Cachoeiro faz investimentos contínuos em tecnologia

Em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK aposta em soluções tecnológicas com o objetivo de contribuir de forma efetiva para a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do município. A empresa investe em tecnologia e equipamentos modernos, como instrumentos de redução de perdas, softwares, telemetria e sistema de monitoramento de dados. Nos últimos anos, recursos também foram destinados para a compra de novos geofones, instrumentos de monitoramento de vazão de água na rede, aparelhos de telecomunicação e medição remota, geração de energia fotovoltaica e automação dos processos de atendimento ao cliente.