Cachoeiro: Casteglione, Lorena e Ferraço registram candidatura no TSE

Dos cinco pré-candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim apenas três confirmaram participação no pleito junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme mostram os dados da Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira (12), há três dias para o prazo final de registro de candidatura no TSE, apenas os pré-candidatos Carlos Casteglione (PT), Ferraço (Progressista) e Lorena Vasques (PSB) oficializaram as suas participações nas eleições 2024.

Foto: Reprodução | TSE

LEIA TAMBÉM: Kennedy: há 3 dias do prazo final, Quinta ainda não registrou candidatura

No sistema, até a presente data, não constam os registros das candidaturas dos postulantes Diego Libardi (Republicanos) e Léo Camargo (PL). Ambos têm até esta quinta-feira (15) para fazerem os devidos registros das candidaturas, caso ainda queiram participar do pleito eleitoral em outubro.

De acordo com o TSE, o envio do pedido de registro de candidatura pela internet, via CANDex, deve ser feito até as 8h do dia 15.

A orientação é que coligações, partidos e federações não deixem a entrega dos requerimentos para o último dia, a fim de evitar demora na recepção dos dados pelo sistema. Quem perder o horário pode entregar a mídia (pen drive) com os documentos de forma presencial, diretamente na sede do cartório eleitoral, até as 19h do dia 15.