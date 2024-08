Cachoeiro é pioneira em cirurgia de prótese de tornozelo no Sul do ES

O Hospital da Unimed Sul Capixaba concluiu, a primeira cirurgia de prótese de tornozelo, realizada no Sul do Espírito Santo. O procedimento foi realizado, no último dia 8 de agosto, pelo médico ortopedista, especializado em cirurgia do pé e tornozelo, Luciano Brasil, em um paciente homem, de 36 anos, morador de Cachoeiro.

De acordo com o especialista, a prótese do tornozelo ou artroplastia do tornozelo é uma forma de substituição da articulação do tornozelo nos casos de artrose.

“Então, a principal indicação para realizar uma prótese é uma artrose do tornozelo, uma degeneração da cartilagem articular, um desgaste daquela articulação que pode acontecer após um trauma, uma fratura, um processo de infecção, uma doença reumática, por exemplo”.

Segundo o médico a cirurgia foi considerada um sucesso, já que o paciente foi internado e operado no mesmo dia, sem nenhum tipo de intercorrência e sem necessidade de transfusão de sangue ou UTI. “Um dia depois da cirurgia o paciente já recebeu alta”, ressalta.

Ele relata que a cirurgia de artrodese, utilizada anteriormente para tratar a artrose no tornozelo, envolvia a fusão da articulação, resultando na perda de movimento. “A prótese de tornozelo é uma alternativa mais moderna que trata a mesma condição, mantendo a mobilidade, proporcionando uma recuperação mais rápida e permitindo atividades físicas moderadas”, explica.

Esta cirurgia pioneira é mais um exemplo para reforçar que o Hospital Unimed está preparado para todos os tipos de procedimentos, até mesmo de alta complexidade, abrigando um dos centros cirúrgicos mais modernos do estado, reforçando seu compromisso com a excelência em saúde.

“Temos aqui todas as condições para realizar essa cirurgia: salas amplas, equipe especializada, intensificador de imagem, caso necessário, temos disponíveis todos e os melhores instrumentais em ortopedia. A cooperativa disponibiliza uma prótese importada alemã de primeira linha que é utilizada fora do país também, já bem consagrada. Temos acesso ao material de primeiro mundo para o paciente aqui”, destaca o especialista.

A diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, destaca o compromisso da instituição em oferecer serviços de qualidade e promover avanços na área da saúde. “Este centro cirúrgico é resultado de um investimento significativo em tecnologia e infraestrutura, com o compromisso de oferecer o que há de melhor em saúde para a nossa comunidade”, descreve.