Cachoeiro: entenda como será o teste do sistema de alertas contra desastres

Nesta sábado (10), será realizada a primeira fase de testes do Defesa Civil Alerta, a nova tecnologia do Governo Federal, que visa emitir alertas de emergências climáticas com precisão, via cell broadcast, para pessoas em áreas de risco. A primeira rodada de testes ocorrerá no Espírito Santo, a cidade escolhida é Cachoeiro de Itapemirim.



A implantação do Defesa Civil Alerta é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e executada pelas prestadoras de telefonia móvel. O objetivo é complementar as outras ferramentas de alertas de emergência disponíveis para prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros.

Os alertas são enviados por meio da tecnologia cell broadcast, um método de envio de mensagens de forma simultânea, para vários usuários de telefones móveis em uma área definida. No teste deste sábado (10), 11 municípios do Brasil foram escolhidos para receber as mensagens. O planejamento é que as mensagens de treinamento cheguem para Cachoeiro de Itapemirim às 15h50.

Como vai funcionar o sistema de alertas em Cachoeiro?

A partir de previsões meteorológicas, a Defesa Civil Nacional informará às pessoas em determinadas áreas sobre riscos de enchentes, inundações, deslizamentos ou outros eventos climáticos. A mensagem chegará para todos os aparelhos de telefonia móvel conectados às torres de telefonia da área considerada em risco emergencial.



Não será necessário nenhum cadastro prévio, nem ser morador da região da área em risco. Os telefones que estiverem conectados às torres de telefonia no momento do disparo do alerta vão receber a mensagem.



O aviso chegará em formato de pop up, com uma mensagem de texto informando o local e o tipo de emergência, com orientações à população. O alerta se sobrepõe a qualquer conteúdo que esteja na tela do celular, ou seja, se o usuário estiver vendo um vídeo ou navegando pelas redes sociais, por exemplo, terá a atividade interrompida pela mensagem do Defesa Civil Alerta.



Para que os telefones recebam os alertas, é necessário que o aparelho esteja conectado à rede móvel local. Aparelhos em modo avião ou desligados não receberão a notificação. Devido à tecnologia utilizada, aparelhos fabricados até 2020 poderão, ou não, receber o alerta.



Para este sábado (10), não há previsão de evento climático extremo em Cachoeiro de Itapemirim, sendo muito importante que as pessoas saibam que se trata de um teste para que não haja pânico ou alarde. A mensagem a ser enviada neste sábado (10) terá o seguinte conteúdo:



Defesa Civil: DEMONSTRACÃO do novo sistema de alerta de emergência em CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. Mais informações, consulte o site DEFESA CIVIL ALERTA.