Cachoeiro: teste do sistema de alertas contra desastres será no sábado (10)

O município de Cachoeiro de Itapemirim é a primeira e única cidade do Espírito Santo a receber ‘Defesa Civil Alerta’, novo sistema de alertas contra desastres naturais. O teste oficial da nova tecnologia será realizado no próximo sábado (10).

Nesta quarta-feira (7), às 14h, o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) da Defesa Civil Nacional, Armin Braun, e o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, vão conceder entrevista coletiva virtual para explicar como funcionará o Defesa Civil Alerta nos 11 municípios selecionados para os primeiros testes.

Foram definidos, previamente, os municípios de Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

A nova tecnologia, criada em parceria da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e das quatro grandes operadoras de telefonia, utiliza a rede de telefonia celular para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, sobressaindo-se a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário.

O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. Com o novo sistema, os residentes em áreas de risco e visitantes (inclusive estrangeiros) que estejam passando pelo local vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio.

