Transporte de mercadorias sem nota fiscal na mira da Receita em Cachoeiro

Em blitz realizada nesta quarta-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Sul lavraram cinco autos de infração pelo transporte de mercadorias sem documentação fiscal, no valor total de R$ 39,6 mil, entre impostos devidos e multas aplicadas.

Os valores foram imediatamente recolhidos. A fiscalização aconteceu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Aeroporto, e contou com a participação de seis auditores fiscais da Receita Estadual, além de apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Foram abordados cerca de 40 veículos de carga.

De acordo com o subgerente fiscal da Região Sul, o auditor fiscal Florentino Dalfior Junior, entre os principais produtos que geraram as autuações estavam chapas de mármore e granito, materiais de construção em geral, móveis de marcenaria e insumos para rochas ornamentais.

“A fiscalização é um trabalho feito de forma contínua pela Receita Estadual, com o objetivo de coibir a concorrência desleal e fomentar um ambiente de negócios pautado na integridade e na justiça fiscal”, observou.