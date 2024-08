Cachoeiro: prefeito tem contas aprovadas pelo TCE-ES

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) aprovou as contas da Prefeitura de Cachoeiro referente ao exercício de 2022, sob a gestão do prefeito Victor Coelho (PSB).

O relator, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti, manteve no campo das ressalvas uma irregularidade.

LEIA TAMBÉM: Ainda sem vice, PL homologa candidatura a prefeito em Vargem Alta

De acordo com informações do Processo TC 4839/2023, atualizadas, nesta segunda-feira (5), “houve a ausência de equilíbrio financeiro do regime previdenciário em capitalização, decorrente de insuficiência financeira no pagamento de benefícios previdenciários”.