Cachoeiro: Qual a importância do saneamento no combate à poluição?

Nesta quarta-feira, 14 de agosto, Dia Nacional de Combate à Poluição, a BRK em Cachoeiro de Itapemirim destaca a importância dos serviços de saneamento para a saúde e a qualidade de vida, e a necessidade de toda a sociedade estar envolvida com a preservação do meio ambiente.

Leia também: Vai começar! Com times do Sul, confira tudo sobre a Copa ES Sub-20

No município, a concessionária desempenha um papel fundamental na operação do sistema público de esgoto, implementando ações que têm contribuído significativamente para a melhoria dos córregos e rios da cidade.

A BRK opera diariamente 571 quilômetros de redes de esgoto em Cachoeiro, responsáveis pela coleta dos efluentes gerados em imóveis residenciais, comerciais e industriais. São, ao todo, 11 estações de tratamento de esgoto altamente eficientes, que possuem a capacidade de tratar 21 milhões de litros de esgoto por dia.

Atualmente, cerca de 98% do esgoto gerado é coletado e tratado. Esse índice é superior ao estabelecido pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei federal 14.026/2020). Considerado como serviço universalizado, é um avanço importante que impacta diretamente nas condições dos córregos e cursos d´água da cidade, contribuindo para que deixem de ser poluídos por esgoto.

O gerente de operações da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, explica que o trabalho de coleta, afastamento e tratamento do esgoto é essencial para impedir que substâncias nocivas sejam lançadas nos rios e córregos, preservando, assim, a qualidade da água e a saúde pública. Ele ressalta que a poluição da água, causada por alterações químicas, físicas e biológicas, é um dos fatores que contribuem para crises de abastecimento e outros problemas de saúde em diversas partes do mundo.

“Os avanços dos últimos anos são significativos, mas a participação da população é essencial para a completa despoluição dos córregos e rios. A conscientização e o engajamento em ações de preservação ambiental são fundamentais, especialmente no que diz respeito ao descarte correto de resíduos sólidos. Atitudes como o despejo de lixo em vias públicas e cursos d’água, o uso inadequado das redes de esgoto e o descarte incorreto de óleo de cozinha podem causar sérios transtornos e danos ambientais”, afirma Marcos Pontes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.