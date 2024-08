Em Cachoeiro, Casagrande fala sobre votação de 2022 e deixa recado

Em tom bastante conciliador e sem expressar nenhum tipo de mágoa, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), falou sobre a sua votação em Cachoeiro nas eleições de 2022, onde ele teve 41,90% da preferência do eleitoral, ficando atrás do seu adversário Manato, que conquistou 58,10% dos votos.

O assunto foi abordado, nesta quarta-feira (31), durante solenidade do Governo do Estado para assinatura de convênios e ordens de serviço na cidade.

Ao agradecer ao governador pelos investimentos na cidade, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), lembrou da derrota de Casagrande nas urnas do município e apontou que “as pessoas que não foram gratas , vão reconhecer”, disse o prefeito.

Sem mágoa

Casagrande, por sua vez, destacou a importância de o governante manter o foco no trabalho e mandou um recado para os eleitores e cidadãos.

“O Victor falou aqui que eu não tive a maioria dos votos em Cachoeiro de Itapemirim, mas para mim não interessa, porque acabou a eleição, acabou a disputa. Então, acabou a eleição, eu sou governador de quem votou em mim, de quem não votou em mim. Eu não fico olhando para trás”, explica o governador.

O chefe do Poder Executivo estadual ainda aponta as características e habilidades que um político precisa ter para governar.

“E o governante tem que ter um coração generoso para a gente poder estar aberto a acolher todo mundo, porque quem votou e quem não votou tem suas dificuldades e merece todo apoio de quem está no governo. E a gente chegando no governo tem que olhar com esse olhar”, afirmou.