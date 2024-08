Cachoeiro: senador Ciro Nogueira lidera encontro para impulsionar candidatos

O cenário político de Cachoeiro de Itapemirim promete ficar ainda mais movimentado nos próximos dias com a presença do senador bolsonarista Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas (PP).

Nogueira confirmou agenda para participar de encontro partidário e eventos na cidade, que devem impulsionar a campanha dos candidatos a prefeito, Theodorico Ferraço (PP), e seu vice, Júnior Corrêa (NOVO).

LEIA TAMBÉM: Remédio em casa: candidato projeta acesso mais rápido em Cachoeiro

No dia 28 de agosto, às 11h, o senador estará no Sítio Sonho Meu, no bairro Aeroporto, para um encontro partidário com as principais lideranças do Sul do Espírito Santo.

Além de Ciro Nogueira, que já foi ministro-chefe da Casa Civil do governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e hoje líder da oposição no Senado, também marcarão presença o presidente estadual do PP, deputado federal Da Vitória, e o vice-presidente estadual da sigla, deputado federal Evair de Melo.