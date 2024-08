Cachoeiro Stone Fair: documentário mostra evolução das empresas em 35 anos

Como foi o início da Cachoeiro Stone Fair? De que forma a feira contribuiu para o setor de rochas naturais e para o crescimento das empresas do segmento? Qual o impacto do evento no município e para áreas como turismo, comércio e serviços? O documentário “Há 35 anos à frente”, produzido pela Milanez & Milaneze, traz essas histórias e outras curiosidades, informações sobre os bastidores, lembranças das primeiras ações desse evento que é uma das principais vitrines de negócios da América Latina e tem a próxima edição marcada para os dias 27 a 30 de agosto.

Em uma série de episódios, o material relata momentos marcantes, como o de Victor Pizetta David, da Aço Art, que relembra que, desde adolescente, a Cachoeiro Stone Fair já chamava a sua atenção.

“Eu via aquele monte de máquinas, de pedras, e não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia, desde criança, que era um evento muito sério, porque meus pais sempre o trataram assim. Lembro de uma imagem que ficou gravada na minha cabeça: eu sentado em cima de uma serra-ponte, uma máquina bem grande, e meu pai falando que um dia iria comprar aquela máquina. Dois anos depois, na mesma feira, ele comprou. Para nós, como fabricantes, é uma feira excelente porque os clientes vão mesmo para comprar, para fechar negócios. O impacto é grande e positivo. É um evento voltado para o mercado interno, para o marmorista e, por isso, muito interessante. Não dá para ficar de fora”.

Seu pai, Rayner David, completa: “a lembrança que eu tenho da primeira Cachoeiro Stone Fair é de ter vários clientes e um ou dois concorrentes que estavam expondo e eu não. Percebi que eu tinha que participar de algum jeito. E fui, porque vi que a feira tinha potencial. Na segunda edição, já participei e estou presente todos os anos desde então. Nós começamos bem pequenos, com a ajuda do Sebrae. Hoje, é outro mundo. Expomos de nove a dez máquinas. As últimas feiras tiveram muita repercussão e um retorno excelente. Me sinto muito orgulhoso, feliz e realizado”.

A Marbrasa também é uma empresa que já faz parte há 25 edições da Cachoeiro Stone Fair. Adriana Alemães, coordenadora de vendas da empresa, conta que, quando a feira começou, o setor de mármore e granito não tinha muita participação em grandes eventos, então foi uma grande novidade.

“Vimos uma mudança no decorrer de todos esses anos, como crescemos juntos com o setor. Tem sido muito positivo a cada ano e a influência é bastante positiva. Toda a cidade é envolvida durante o evento. Começamos essa preparação meses antes, envolvendo o nosso departamento técnico, o marketing e várias outras áreas da empresa na preparação do evento. E o que esperamos sempre é que mais pessoas do setor estejam envolvidas também”, comentou.

Mas, como tudo isso começou?

Foi com um tapete vermelho! E essa história inusitada quem conta é a própria Cecília Milaneze, criadora da feira. “Fui convidada para ajudar a organizar um evento na Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo). Quando a feira abriu e eu vi aquele tapete vermelho, falei: ‘é isso que eu quero para a minha vida e nada mais. Eu quero ser uma rainha em cima de um tapete vermelho!’. O que me conquistou para fazer a feira foi exatamente aquele tapete vermelho. Aí vi a oportunidade de fazer uma feira para o setor de mármore e granito. Na primeira edição, o governador foi inaugurar, a carga elétrica não aguentou, choveu, o portão do estacionamento congestionou. A parte operacional foi bem complicada. Mas foi também uma conquista e cumprimos um importante papel. É um setor que emprega muita gente, que desenvolve a cidade”.

Para Ed Martins, presidente do Sindirochas, a Cachoeiro Stone Fair foi um divisor de águas. “A feira foi um despertar. Não consigo ver o setor, onde está hoje, sem a feira. O sentimento é de alegria, de satisfação de ver o nosso setor crescendo”.

Esses e outros relatos, que traduzem os 35 anos da Cachoeiro Stone Fair e refletem a história do setor de rochas naturais, podem ser conferidos nas redes sociais do evento, que acontece no final do próximo mês, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, reunindo, em quatro dias, compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e de mais de 28 países na capital mundial do mármore.

A projeção é de atrair 18 mil visitantes, que poderão conferir 200 marcas expositoras, mostrando a potencialidade de toda a cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento. A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere, com promoção do Sindirochas, Cetemag e Centrorochas. O credenciamento já está aberto e é exclusivamente on-line, pelo site www.cachoeirostonefair.com.br.

Serviço

Data: de 27 a 30 de agosto, das 14h às 20h (terça a sexta-feira). Acesso até as 19h

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Público-alvo: profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros

Inscrições: Inscrições disponíveis para profissionais do setor em www.cachoeirostonefair.com.br. Não haverá credenciamento no local.

Realização: Milanez & Milaneze

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas

Patrocinador Anfitrião: Sicoob Credirochas

Patrocínio: Confea Crea-ES Mútua-ES

Patrocinadores Bronze: Bandes, Banestes e Banco BS2, FINDES SESI SENAI, Banco do Nordeste.

Apoio: Sebrae, Rede Vitória, Apex, Folha Business, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Transportadora oficial: Latam Airlines.