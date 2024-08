Cachoeiro Stone Fair: empresas apresentam novidades em maquinários

Referências no Brasil e na América Latina, grandes fabricantes capixabas de máquinas e soluções para o setor de rochas ornamentais vão apresentar este mês as suas novidades na Cachoeiro Stone Fair. As fabricantes prometem promover um marco no desenvolvimento tecnológico nacional, com inovações de ponta.

Entre os lançamentos, uma máquina totalmente nova, a Inex Automática, que trabalha com uma fresa para fazer cortes de boca de cuba, furo de torneira, frisos, entre outros. “Ela também faz acabamento interno da boca de furo e rebaixo italiano automático”, comentou Arthur Pizetta, diretor de Inovação da Aço Art, especialista em equipamentos inteligentes, personalizados e inovadores para o beneficiamento de chapas de mármore, granito, ardósia e concreto, que tem sede em Vargem Alta.

Outra novidade da empresa é a atualização da Serra Ponte EVO III, que ganhou novas funções e ferramentas de trabalho. Desenvolvida com tecnologia brasileira de ponta, essa cortadeira automática conta com funcionalidades avançadas, como deslocamento de peças por ventosa, captura de imagem da chapa, interpretação de desenhos e manufatura assistida. “Ela representa um marco no desenvolvimento tecnológico nacional, para impulsionar a produção com a mais avançada tecnologia”, disse Arthur.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Cachoeiro de Itapemirim, Dietrich Kaschner, o município capixaba é um polo fabricante de máquinas muito importante no mundo e que isso faz parte da competitividade sistêmica do setor. “É importantíssimo para o desenvolvimento do setor de rochas que ele tenha uma retaguarda tranquila nos fabricantes de máquinas, que são capazes de gerar, movimentar e processar pedras de forma muito competitiva. Essa tem sido a história dos fabricantes de máquinas em Cachoeiro de Itapemirim, que estão presentes há mais de 55 anos no município dando esse suporte seguro, competitivo, com essa proximidade para assistência técnica, com velocidade nas peças de reposição. O sucesso de Cachoeiro no setor de rochas tem uma ligação direta com esse arranjo produtivo, com esses fabricantes locais de máquinas, que estão entre os maiores do Brasil”.

A Cimef, também é um exemplo disso. Uma das maiores fabricantes de máquinas e soluções tecnológicas para o setor de rochas ornamentais, ela vai apresentar seus equipamentos, politrizes e acessórios para indústria de mármore e granito, novas tecnologias e novos projetos para o beneficiamento de rochas ornamentais na Cachoeiro Stone Fair.

Com o seu parque industrial instalado em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa trabalha para inovar na qualidade e tecnologia das máquinas que produz, como os teares Beka Tech e as Politrizes Multicabeças CPC, e se diferencia por oferecer soluções em projetos, automação, adaptações e periféricos.

A Ventowag Tecnologia EIRELI, que desenvolve e fabrica equipamentos e máquinas para diversos setores, como o de rochas ornamentais, também vai apresentar, em primeira mão na feira, alguns de seus produtos, que aliam alta tecnologia e longa experiência de mercado, garantindo desempenho de altíssima qualidade.

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

A Cachoeiro Stone Fair acontece entre os próximos dias 27 e 30, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Além de fabricantes de máquinas, estarão presentes nos estandes representantes dos setores de pedra e insumos, oferecendo uma visão abrangente das últimas tendências e avanços tecnológicos no setor de pedras naturais, promovendo oportunidades únicas para networking e desenvolvimento de negócios.

Com uma trajetória crescente de sucesso há 35 anos, a feira se destaca por ser uma plataforma estratégica de inovações e trocas de conhecimento, abrigando o maior encontro de marmoristas, que este ano recebe palestras do MarmorizouDay.

Nos quatro dias de evento, a Cachoeiro Stone Fair contará com a presença de aproximadamente 200 marcas expositoras e um público estimado em 18 mil visitantes, incluindo compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e 28 países.

Organizada pela Milanez & Milaneze, a feira não só reflete a força da indústria nacional, mas também impulsiona o turismo de negócios e dinamiza a economia local, beneficiando setores como os de alimentação, hospedagem e serviços.

“A Cachoeiro Stone Fair é projetada para promover a integração entre todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento e a comercialização. Temos áreas dedicadas a cada etapa do processo, além de palestras e workshops que abordam temas relevantes para todos os envolvidos. A cada ano, buscamos incorporar inovações que atendam às demandas do mercado. Atualmente, o Brasil se destaca como o quarto maior produtor e o quinto maior exportador de rochas ornamentais do mundo”, comentou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Serviço:

35ª Cachoeiro Stone Fair

Quando: 27 a 30 deste mês

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim

Horário: 14h às 20h, com acesso até as 19h

Público estimado: 18 mil pessoas

Área expositiva: 30 mil m² com, aproximadamente, 200 marcas de toda a cadeia produtiva

Presença internacional: 28 países

Estados representados: 26 estados brasileiros e o Distrito Federal

Mais informações: www.cachoeirostonefair.com.br

Programação do MarmorizouDay – Encontro de marmoristas

Dias: 28 e 29 de agosto, das 15 às 20 horas

Palestras:

Conteúdos para redes sociais que atraem clientes e geram vendas, com a arquiteta Isabelle Kopper.

Como a comunicação influencia no posicionamento da marca, com a empreendedora e jornalista Gerlânia Medeiros.

A percepção do arquiteto em relação ao uso de rochas naturais, com o arquiteto Junior Andrade.

Como treinar os vendedores para demitir os tiradores de pedidos