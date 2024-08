Cachoeiro Stone Fair: máquina de corte com jato de água é produzida no Brasil

A cada edição a Cachoeiro Stone Fair se torna palco de inovação para o lançamento de novos produtos. Empresas de toda a cadeia produtiva do setor de rochas aproveitam o evento para apresentar seus portfólios, reforçando o papel da feira como um catalisador de inovações. Neste ano, a feira apresenta em primeira mão uma máquina de corte de pedras com jato de água inteiramente produzida no país.

Water Jet – 5 Eixos, desenvolvida pela empresa Aço Art, de Vargem Alta, é avaliada em R$ 1 milhão. De acordo com a empresa, a produção local dessas máquinas no Brasil representa um diferencial para o setor e traz uma série de outras vantagens: o layout em português facilita o manuseio pelos operadores, enquanto a manutenção e o suporte pós-venda se tornam mais acessíveis e eficientes. Além disso, a fabricação nacional proporciona economia para os compradores e permite o aproveitamento de incentivos fiscais. “ Esta novidade marca um avanço para a indústria nacional, que até então dependia principalmente de importações para acessar essa tecnologia. Outro fator é que a transparência quanto à origem das matérias-primas também garante um padrão elevado de qualidade e confiabilidade”, comenta o diretor de inovação, Arthur Pizetta.

Leia também: Intenção de consumo das famílias capixabas volta a crescer em agosto

A Aço Art escolheu a Cachoeiro Stone Fair para o lançamento devido ao seu público especializado e ao ambiente propício para negócios. “Optamos por revelar a máquina aqui na feira por causa da visibilidade e do alcance que o evento proporciona. Isso facilita a divulgação para nossos clientes e potenciais compradores,” afirmou Pizetta.

A Water Jet é uma tecnologia já existente produzida em países como Itália, China, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Esse tipo de máquina consegue cortar materiais extremamente duros, como granito, mármore, ardósia, com jatos de água em alta pressão.

Mais lançamentos

Outros grandes fabricantes capixabas de máquinas e soluções para o setor de rochas também trouxeram suas novidades para a Cachoeiro Stone Fair. É o caso da Cimef, que está apresentando seus equipamentos, politrizes e acessórios com novas tecnologias e novos projetos para o beneficiamento de rochas. A empresa trouxe para a feira os teares Beka Tech e as Politrizes Multicabeças CPC.

Com a crescente demanda por inovação, empresas de todos os segmentos têm se empenhado para atender às exigências do mercado. A Nebrax, empresa do ramo de insumos, trouxe para a Cachoeiro Stone Fair uma linha de produtos completamente novos e exclusivos para as marmorarias. São resinas, produtos abrasivos, escovas e discos que prometem melhorar a performance das marmorarias e o acabamento dos materiais produzidos. Com foco na indústria, a Nebrax trouxe também está lançando a Resina Ultra que se destaca por garantir resistência superior ao amarelamento, ideal para aplicação em superfícies expostas ao sol.

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

Com uma trajetória crescente de sucesso há 35 anos, a Cachoeiro Stone Fair feira se destaca por promover oportunidades únicas para networking e desenvolvimento de negócios.

“A Cachoeiro Stone Fair é projetada para promover a integração entre todos os segmentos da cadeia produtiva, desde a extração até o beneficiamento e a comercialização. Temos áreas dedicadas a cada etapa do processo, além de palestras e workshops que abordam temas relevantes para todos os envolvidos. A cada ano, buscamos incorporar inovações que atendam às demandas do mercado. Atualmente, o Brasil se destaca como o quarto maior produtor e o quinto maior exportador de rochas ornamentais do mundo”, comentou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

35ª Cachoeiro Stone Fair

Data: Até 30 de agostoIntenção de consumo das famílias capixabas volta a crescer em agosto

Onde: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Horário: das 14h às 20h. Acesso até as 19h.

Realização: Milanez & Milaneze

Promoção: Sindirochas, Cetemag e Centrorochas

Patrocinador Anfitrião: Sicoob Credirochas

Patrocínio: Confea Crea-ES Mútua-ES

Patrocinadores Bronze: Bandes, Banestes e Banco BS2, FINDES SESI SENAI, Banco do Nordeste.

Apoio: Sebrae, Rede Vitória, Apex, Folha Business, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

Transportadora oficial: Latam Airlines.