Intenção de consumo das famílias capixabas volta a crescer em agosto

Novo crescimento: a intenção de consumo das famílias capixabas voltou a subir no mês de agosto, com ampliação de 1,1% em relação a julho. O índice, que está em 107,9, vem apresentando melhores resultados do que em 2023. Ao ser comparado com agosto do ano passado, o número aumentou 1,4%. Além disso, ele é maior do que o dado nacional, de 102,2, que cresceu 0,7% em relação ao mês anterior.

O levantamento é do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com o relatório, o Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) avalia a disposição dos capixabas em relação ao consumo de bens e serviços, refletindo seu nível de satisfação ou insatisfação nas áreas de emprego, renda e capacidade de consumo.

Para a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o crescimento nos dados do Espírito Santo se deve à queda do desemprego e ao mercado de trabalho aquecido, o que refletiu na ampliação mensal de 1,9% do subíndice do ICF “Perspectivas de melhores condições profissionais”, que alcançou o maior patamar desde outubro de 2014 – indicador que hoje está em 110,3.

“Esse avanço pode estar relacionado ao fortalecimento do mercado de trabalho no estado, como indicado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). A taxa de desemprego no Espírito Santo caiu de 5,9% para 4,5% em junho, sendo a menor da região sudeste e a sétima menor do Brasil, além de representar o melhor resultado da série histórica capixaba, iniciada em 2012”, explicou Ana Carolina.

Intenção de consumo

A melhoria nas condições profissionais também pode ter favorecido o acesso ao crédito, segundo a coordenadora do Observatório, que continua a avançar, propiciado tanto pela estabilização das taxas de juros quanto pela maior disposição dos bancos em conceder crediário.

“Esse ambiente mais favorável para o crédito, combinado com promoções sazonais, como o Dia dos Pais, pode ter contribuído para o crescimento no subíndice do ICF de ‘Avaliação do momento para compra de bens duráveis’. Embora ainda permaneça abaixo do nível de satisfação (hoje está em 70,6), esse indicador foi o que demonstrou maior crescimento na passagem do mês (6,5%), sinalizando melhorias”, ressaltou.

Apesar de o ambiente econômico capixaba ainda exigir cautela, o levantamento aponta uma recuperação da confiança das famílias capixabas e indica um cenário mais otimista para o mercado.

A pesquisa completa sobre o ICF, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.

Sobre o ICF

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) avalia a disposição dos capixabas em relação ao consumo de bens e serviços, refletindo seu nível de satisfação ou insatisfação nas áreas de emprego, renda e capacidade de consumo, tendo sete subíndices. São eles: Segurança em relação ao emprego atual, Perspectivas de melhores condições profissionais, Satisfação com a renda atual, Acesso ao crédito, Nível de consumo atual, Perspectivas de consumo e Avaliação do momento para compra de bens duráveis. Cada indicador é considerado satisfatório quando ultrapassa os 100 pontos.