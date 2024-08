Cachoeiro Stone Fair vai contar com a participação da Findes; confira

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) vai participar da 35ª edição da Cachoeiro Stone Fair, que começa nesta terça-feira (27), no tradicional Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Referência no mercado de rochas ornamentais na América Latina, o evento trará as principais tendências do segmento e espera receber 18 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento.

Um levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) mostrou que o Espírito Santo foi responsável por 94,6% das exportações de rochas ornamentais trabalhadas no país em 2023. Reforçando a relevância do segmento, a Cachoeiro Stone Fair reúne aproximadamente 200 marcas expositoras que fazem parte de toda a cadeia produtiva, além de compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e de mais de 28 países.

A Findes, por meio do Senai, participará do Laboratório de Rochas, durante a feira com os alunos da instituição mostrando na prática o que estão aprendendo em sala de aula relacionado ao setor de rochas.

O primeiro vice-presidente da Findes, Eduardo Dalla Mura, que participou da abertura oficial da Cachoeiro Stone Fair, nesta terça, ressaltou como o setor de rochas ornamentais tem um importante peso e contribuição para a indústria e a economia capixaba.

“No ES o setor de rochas é formado por mais de 1.600 empresas, empregando 125 mil pessoas direta e indiretamente. A realização de eventos como este é uma excelente oportunidade para fortalecermos esse segmento. Nossas indústrias são referências mundiais, fruto da busca pela inovação, pelo aumento da produtividade, de caminhos para conquistar mais mercados”, destacou.

O presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, comentou como a Cachoeiro Stone Fair vem se desenvolvendo a cada ano. “Toda integração que o evento fomenta contribui diretamente para o crescimento do setor, inclusive estimulando a evolução do mercado, promovendo desde a troca de conhecimentos até desenvolvimento tecnológico. Carinhosamente chamada de ‘A feira de Cachoeiro’, a Cachoeiro Stone Fair fortalece a economia local, atrai investimentos e realça o Espírito Santo como polo estratégico na produção e comercialização setorial.”

Sobre a Cachoeiro Stone Fair

A Cachoeiro Stone Fair é voltada para profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, gestores, distribuidores, compradores, entre outros. A feira é uma realização da Milanez & Milaneze com promoção do Sindirochas, Cetemag e Centrorochas.

Realizada entre os dias 27 e 30 de agosto, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, apresenta o tema “Há 35 anos à frente”.

O credenciamento é feito exclusivamente on-line: https://findes.online/credenciamentocachoeirostonefair24

Cachoeiro Stone Fair 2024

Data: 27 a 30 de agosto

27 a 30 de agosto Local: Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, Cachoeiro de Itapemirim Horário: 14h às 20h, com acesso até às 19h

Programação completa: https://www.cachoeirostonefair.com.br/