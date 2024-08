RuralturES: experiências promovem imersão cultural em Venda Nova

De 5 a 8 de setembro, a 4ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2024) chega à Fazenda Pindobas, em Venda Nova do Imigrante (ES), trazendo uma programação repleta de experiências exclusivas que prometem proporcionar um evento memorável para o visitante. O evento é gratuito, mas algumas experiências são comercializadas e possuem vagas limitadas, por isso, é importante garantir a participação com antecedência.

Com sua rica história, cultura e natureza exuberante, a Fazenda será o palco perfeito para essa imersão no melhor do turismo rural capixaba. O público já pode se preparar para viver momentos únicos que vão conectá-lo às raízes do Espírito Santo, seja através de aventuras ao ar livre, aulas gastronômicas ou uma imersão cultural em tradições centenárias.

Entre as atrações, a Experiência Casa Nostra se destaca como oportunidade imperdível para mergulhar na história local. Com sessões guiadas dentro de uma autêntica casa italiana, os visitantes poderão voltar no tempo e explorar o casarão histórico, enquanto participam de uma experiência culinária exclusiva na cozinha. As sessões, que incluem passeio guiado, degustação e brindes, acontecerão de sexta a domingo, com ingressos a R$ 90. As vagas são limitadas, garantindo uma vivência íntima e personalizada.

Outra opção é a Experiência Tropeira, que oferece duas atividades diferentes. O visitante pode participar de um passeio de mula em torno do lago, oportunidade única de reviver a antiga tradição tropeira. Para os apaixonados por culinária, a aula-show “Aprenda a fazer Carne na Lata e Arroz Tropeiro” promete revelar os segredos da cozinha tropeira em sessões de 30 minutos.

Conhecido como “Agitador da Cultura Tropeira”, Marco Grillo destaca a importância dessa vivência. “A cultura tropeira está crescendo muito, não apenas no Espírito Santo. Durante a RuralturES, os visitantes poderão vivenciar essa tradição de perto, seja através da gastronomia ou do passeio em muares”.

Observação de aves

Os amantes da natureza também têm espaço garantido na RuralturES com a Experiência de Observação de Aves. A bióloga Claudia Aparecida Pimenta (Biocap Consultoria Ambiental) conduzirá trilhas guiadas que revelarão a rica avifauna local, com destaque para as 234 espécies identificadas na região.

Além das trilhas, haverá exposição fotográfica das aves de Venda Nova, onde os visitantes poderão ouvir os seus cantos através de QR Codes. A atividade, sucesso em outros estados, promete encantar tanto os iniciantes quanto os observadores de aves mais experientes. “A observação de aves é um tipo de turismo que vem crescendo no Brasil. Durante a RuralturES, os visitantes poderão não apenas ver, mas também ouvir essas aves, tornando a experiência ainda mais completa”, comenta Claudia.

Durante o evento, o visitante poderá escolher a experiência que mais combina com seu perfil e garantir o ingresso antecipado através do link https://tiketo.com.br/evento/1776. Todas as atividades são planejadas para proporcionar segurança e conforto, com grupos pequenos e orientação especializada.

A 4ª RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Sebrae/ES e Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, com correalização da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Governo do Estado do Espírito Santo e apoio do Sistema Faes/Senar/Sindicatos, Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures), Sesc/Fecomércio/Senac e patrocínio Ouro do Sicoob.

Além das experiências exclusivas, a RuralturES ainda conta com uma vasta programação de exposições, apresentações culturais e outras atrações em um espaço de 2.335 m² na Fazenda Pindobas, às margens da rodovia (ES-166), que liga Venda Nova a Castelo. Os organizadores esperam alcançar 140 expositores, devido à grande demanda por espaços de divulgação, e gerar R$ 5 milhões em negócios. São aguardadas 20 mil pessoas durante os quatro dias de programação.

Confira quais são as três experiências exclusivas:

Experiência Casa Nostra

Uma imersão na história com sessões guiadas dentro de uma casa histórica, para te fazer voltar ao passado.

Ingressos: R$ 90,00

Incluso no ingresso: Passeio guiado pela exposição e casarão | Experiência na cozinha com degustação e manuseio | 1h por sessão | Brindes exclusivos.

Os ingressos para as experiências são limitados. Verificar disponibilidade no link: https://tiketo.com.br/evento/1776

Experiência Tropeira

Faça um passeio de mula ou aprenda a culinária tropeira.

Passeio de mula em Pindobas: R$ 30,00 / 1 hora de passeio em volta do lago / 10 pessoas

Gastronomia: Aula-show: “Aprenda a fazer Carne na Lata e Arroz Tropeiro” / R$ 30,00 / 30 min / 30 pessoas

Os ingressos para as experiências são limitados. Verificar disponibilidade no link: https://tiketo.com.br/evento/1776

Passarinhada (observação de aves)

Prepare os binóculos, vamos observar as aves? Que tal uma experiência imersiva utilizando os sentidos para escutar e perceber a presença de diversas espécies.

Trilha Passarinhada em Pindobas: R$ 10,00 / 1 hora de passeio em volta do lago / 10 pessoas

Trilha Bela Aurora e Altoé das Montanhas

Para a trilha: Recomendado usar roupas leves e confortáveis | Pode levar binóculo para o passeio incluso

Os ingressos para as experiências são limitados. Verificar disponibilidade no link: https://tiketo.com.br/evento/1776

Credenciamento antecipado

Tenha uma entrada mais ágil no evento. Preencha o formulário neste link https://cliente.sebraees.com.br/cadastro-ruralturES, e ao chegar à Feira, basta informar o CPF no credenciamento.

Datas e horários de funcionamento da RuralturES:

Dia 05 de Setembro – 16h às 22h

Dia 06 de Setembro – 16h às 22h

Dia 07 de Setembro – 14h às 22h

Dia 08 de Setembro – 10h às 18h