Prepare o cobertor! Nova onda de frio atinge o Brasil nesta semana

Uma nova onda de frio vem aí! A frente fria que chega na noite de quarta-feira (7), vai provocar uma virada no tempo novamente em muitos estados do centro-sul do país já na madrugada e manhã da quinta-feira (8).

De acordo com a Climatempo, o ar frio vai começar a entrar primeiro na Região Sul e deve avançar ao longo da sexta-feira (9), também sobre o Sudeste.

A semana, que começou quente e seca ainda sobre grande parte do país, vai terminar com uma queda mais acentuada nas mínimas e máximas e entre a sexta e o final de semana. O frio volta com uma queda nas mínimas também em alguns estados da Região Norte, causando friagem.

Nova onda de frio e possibilidade de chuva congelada

Na quinta-feira (8), com a entrada do ar polar e ainda com a umidade alta, o país pode ter algum tipo de precipitação invernal. A nova onda de frio vem aí! Mesmo que de maneira pontual, vai atingir cidades do sul do Rio Grande do Sul (áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai). Ainda é uma chance remota, mas que não pode ser totalmente descartada.

Essa massa de ar frio vai avançar de forma continental e chegar no Mato Grosso do Sul entre quinta (8) e sexta-feira (9). Ponta Porã, Porto Murtinho, Corumbá vão terminar a semana com sensação de frio.

Na sexta-feira (9), esse ar frio avança para São Paulo ao longo do dia. Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, pode chover no sul e leste do estado. Inclusive no litoral. Além disso, a temperatura deve cair bastante.

Fim de semana gelado e úmido

As temperaturas devem se manter mais baixas neste segundo final de semana de agosto, principalmente entre o sábado e o domingo (11).

Portanto, a Climatempo acredita que o país pode ter recordes de madrugadas, manhãs e de tardes mais frias do ano também em várias cidades.