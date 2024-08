Caminhão-pipa perde freio e atinge veículos em Presidente Kennedy

Dois carros, uma van e uma moto foram atingidos por um caminhão-pipa após perder o freio na descida da Rua Jaques Soares, no centro de Presidente Kennedy, na tarde desta sexta-feira (30).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista informou aos militares que estava descendo a Rua Jaques Soares, quando o caminhão perdeu o freio e bateu nos veículos que estavam estacionados no acostamento.

Por causa do acidente, uma pessoa ficou em estado de choque e foi socorrida para o hospital de Presidente Kennedy. Segundo a PM, ela não corre risco de vida.

