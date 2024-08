Cão da PM do ES é afastado das funções após diagnóstico de doença grave

O cão policial da raça pastor belga de malinões de nome Zorg, que atuava no K9 da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), foi afastado de suas funções na última sexta-feira (16), após ser diagnosticado com Leishmaniose, doença grave que atinge cães e também as pessoas.

Segundo a Polícia Militar, o animal contribuiu com o trabalho na equipe por anos, e por causa da grave doença, precisou ser afastado. “É com profundo pesar que no dia de hoje iremos nos despedir de um grande policial militar. Perdemos um companheiro de trabalho que por anos foi uma verdadeira máquina de combate ao crime e que deixará muitas saudades”, disse a guarnição.

Os militares da Força Tática da 14ª Cia Ind realizaram uma despedida ao cão e em solidariedade ao seu condutor, fizeram um comboio com viaturas e saíram da sede da Companhia em Feu Rosa em direção à clínica Mundo Animal, localizada na avenida Central de Laranjeiras, na Serra.