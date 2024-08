Capacitação! Presidente do Nova Venécia obtém certificações da Conmebol

Uma das forças emergentes do futebol capixaba, o Nova Venécia SAF, quer voar alto em 2025. E para atingir seus objetivos, o seu presidente, Antônio Marcos de Andrade, investiu em capacitação e desenvolvimento pessoal nos últimos meses, ao obter diversas certificações da Conmebol.

Os cursos, que aconteceram entre dezembro de 2023 e julho deste ano, foram: Gestão Esportiva; Organização, Administração Esportiva e Eventos; Coaching e Liderança; e Esportes, Mídias Sociais e Media Training.

Antônio Marcos, que é pai do atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, quer gerir o clube da Região Noroeste do Espírito Santo de uma forma cada vez mais profissional. E com isso, também se torna o primeiro presidente de time capixaba com todas essas certificações internacionais.

Desta forma, com o conhecimento e as certificações da entidade continental, o dirigente aposta na gestão e planejamento como ferramentas para alcançar o sucesso profissional.

“Como presidente de um clube, acredito que é fundamental estar constantemente buscando capacitação e aprendizado, para melhor desempenhar minhas funções e liderar de forma eficaz. A motivação para me capacitar vem do desejo de oferecer o melhor para a toda equipe, promover o crescimento e desenvolvimento do clube, e alcançar os objetivos e metas estabelecidos. Além disso, a capacitação me permite adquirir novos conhecimentos, habilidades e ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia do clube, contribuindo para a sua excelência e sucesso” – afirmou o dirigente.

Visitas a clubes de Minas Gerais

Recentemente, o presidente do Nova Venécia esteve em Minas Gerais para fazer visitas a clubes do estado vizinho. Antônio Carlos Andrade esteve no Cruzeiro, no Coimbra e no Betim, onde conheceu as rotinas e os processos dos clubes, além de, principalmente, estreitar relações visando parcerias futuras.

“Os intercâmbios com equipes de renome nacional, como o Cruzeiro, são extremamente benéficos para o desenvolvimento do Nova Venécia. Essas parcerias proporcionam oportunidades únicas de aprendizado e troca de experiências com profissionais qualificados e equipes de alto nível. Além disso, os intercâmbios permitem a realização de amistosos e treinamentos conjuntos, o que contribui para elevar o nível técnico e tático dos jogadores do clube” – revela.

Com o Coimbra já foi firmada uma parceria estratégica em junho e três jogadores já foram emprestados ao time mineiro: os atacantes Felipe Geydson e Gabriel Gomes, ambos de 20 anos, e o zagueiro Raí, de 18. O Coimbra fica com 80% dos direitos econômicos, enquanto o Nova Venécia mantém 20% dos atletas, visando também lucrar com futuras transferências.

Atrair patrocínios e fazer networking são algumas das metas do Nova Venécia visando o ano de 2025, quando a equipe tem em seu calendário as disputas do Campeonato Capixaba e Copa Espírito Santo, além dos torneios de categorias de base organizados pela Federação de Futebol do Espírito Santo (FES).

O presidente do Nova Venécia SAF destaca a importância de firmar relações com grandes clubes, num processo de fortalecimento da marca do clube nacionalmente.

“Essa exposição a equipes de renome nacional também pode ajudar a fortalecer a imagem e a reputação do Nova Venécia, atraindo mais visibilidade e oportunidades de crescimento. A troca de conhecimento e a experiência adquirida nesses intercâmbios certamente contribuem para o desenvolvimento do clube e dos seus jogadores, preparando-os para enfrentar desafios cada vez maiores e alcançar o sucesso no cenário esportivo” – finaliza.