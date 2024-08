Caparaó: shows agitam a 58ª Festa de Divino de São Lourenço

A Região do Caparaó vai pegar fogo neste fim de semana, com a 58ª Festa e XXV ExpoAgro de Divino de São Lourenço, que conta com uma agenda lotada de shows e diversas atrações.

A festa começa nesta quinta-feira (8) e vai até domingo (11) e, além da variada programação, com diversos shows, durante a programação também terá a Festa do Glorioso Mártir “São Lourenço”, no dia 10 de agosto.

Programação da Festa do Glorioso Mártir “São Lourenço”

Dia 10 (sábado)

10h – Missa na Matriz

16h – Procissão pelas ruas da cidade, logo após a missa no palanque oficial

19h – Show Colo de Deus

Programação da 58ª Festa e XXV ExpoAgro de Divino de São Lourenço

Dia 8 (quinta-feira)

8h – Entrada dos animais na exposição

Dia 9 (sexta-feira)

7h – 1ª Ordenha

19h – 2ª Ordenha

19h – Abertura oficial e logo após, culto evangélico

20h – Show gospel com Jefferson e Suellen

22h30 – Show nacional com Felipe e Rodrigo

00h30 – Show de Celinho do Acordeon

Dia 10 (sábado)

7h – 3ª Ordenha

15h – XXXVII Encontro de Veteranos Ausentes e Veteranos de Divino de São Lourenço

19h – 4ª Ordenha

19h – Show Colo de Deus

22h – Show da dupla Augusto e Atílio

00h – Show com Rômulo Santos

Dia 11 (domingo)

7h – 5ª Ordenha

10h – Show com Gabriel Rodrigues, logo após, premiação do Concurso Letreiro

11h30 – Desfile de carros de boi

16h – Show com Sulinho

21h – Show com Juliano Couto

23h – Show Zé Ricardo e Tiago