Capixaba disputa Campeonato Mundial de Atletismo com seleção brasileira

A capixaba Edimara Alves disputa a prova de arremesso de peso nesta sexta-feira (30), no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. A competição teve início na terça-feira (27) e segue até domingo (31), em Lima, no Peru. O Brasil conta com uma delegação de 34 atletas, sendo 17 mulheres e 17 homens.

Leia também: Capixaba disputa o Campeonato Mundial de jiu-jítsu nos Estados Unidos

Natural de Conceição da Barra, Edimara Alves é contemplada pelos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Ela falou sobre as expectativas representando o Estado e o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20.

“As minhas expectativas são enormes, porque eu venho trabalhando pra isso faz muito tempo. Então, todas as expectativas positivas eu estou colocando nesse Mundial. Eu treinei e estou treinando muito para isso e vou fazer o meu melhor no dia”, afirmou Edimara Alves.

Em julho, a atleta também disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20, competição a qual ela foi vice-campeã do arremesso de peso, com uma marca de 14.68 metros. O Brasil foi o vencedor do quadro geral, somando 368 pontos e 39 medalhas (11 ouros, 12 pratas e 16 bronzes) no campeonato, que também aconteceu em Lima, no Peru.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).