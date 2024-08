Capixaba disputa o Campeonato Mundial de jiu-jítsu nos Estados Unidos

Mais um atleta capixaba busca o êxito no esporte internacional. Trata-se de Bruno Altoé, que vai disputar a partir desta quinta-feira (29), até sábado (31), o Campeonato Mundial de jiu-jítsu, nos Estados Unidos. O lutador vai participar do torneio na categoria super-pesado Master 1, na faixa marrom.

A competição é organizada pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) e o capixaba representa a equipe Nova União. Pelo ranking, Bruno Altoé já está nas quartas de final e aguarda o adversário vindo da luta entre Semir Kasumovic e Jacob Austin.

As lutas acontecem nos tatames montados dentro do Las Vegas Convention Center, em Las Vegas, e o atleta do Espírito Santo chega ao torneio laureado por conquistas recentes, como o bicampeonato pan-americano de jiu-jítsu, que aconteceu em março deste ano, e o título de campeão brasileiro de jiu-jitsu (CBJJ), em abril. Bruno Altoé também foi campeão mundial de jiu-jítsu na faixa roxa, em 2021.

Durante a estadia pré-evento nos Estados Unidos, o capixaba também ministrou seminários de jiu-jítsu e deu aulas particulares da nobre arte para alguns alunos que captou na América do Norte. Altoé, que também é faixa-preta de judô e ex-integrante da seleção brasileira de judô, é o melhor ranqueado entre todos os atletas que disputam a categoria super-pesado no Campeonato Mundial de jiu-jítsu, e está confiante num ótimo resultado.

“Estou muito motivado para este torneio e vou fazer de tudo para buscar o melhor resultado possível. Tenho evoluído o meu jogo e pretendo colocar em prática o que tenho treinado nos últimos meses para conquistar o título em minha categoria”, afirmou o atleta.

Visita ao UFC Gym

Antes das disputas no Mundial de jiu-jitsu, Bruno Altoé vistou as instalações do UFC Gym, que é a academia oficial do Ultimate Fighting Championship, maior evento de MMA do mundo. O capixaba entrou no espaço, exclusivo para atletas do UFC, a convite de dois brasileiros que atuam na franquia estadunidense de MMA: Brunno Hulk e Dione Barbosa.