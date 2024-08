Capixaba marca primeiro gol em temporada nos Emirados Árabe

Na sua segunda temporada defendendo o Al Bataeh, dos Emirados Árabes, o jovem atacante Álvaro Oliveira, de 23 anos, segue o ritmo da primeira e continua marcando gols. Na partida contra o Al Ain, disputada na última sexta-feira (30), o capixaba marcou o seu primeiro gol na temporada. De pênalti, Álvaro ajudou sua equipe a empatar o duelo em 3 a 3. Álvaro celebrou o primeiro gol na temporada.

“Estou bem feliz por poder marcar o meu primeiro gol na temporada, todo atacante quer estar marcando sempre e comigo não é diferente, estou sempre em busca do gol. Tenho uma meta nesta temporada que é superar o número de gols da passada que foi sete, então é muito bom poder marcar. Espero seguir fazendo gols e ajudando o Al Bataeh”, disse.

Natural de Nova Venécia e com passagem pelas categorias de base do América-MG, Álvaro atua desde 2019 nos Emirados Árabes. O atacante celebrou o poder de reação da sua equipe, que mesmo saindo atrás do placar, mostrou força e conseguiu alcançar o empate.

“O Al Ain tem um grande time, é um dos maiores investimentos do país, atual campeão da Champions da Ásia, então tem grandes jogadores. Mesmo saindo perdendo por 3 a 0, o nosso time mostrou um grande poder de reação e conseguiu conquistar o empate. Espero que a gente possa repetir a boa atuação que tivemos no segundo tempo nas próximas partidas”, concluiu.