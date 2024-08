Capixaba tem livro selecionado para a biblioteca do Capitólio dos EUA

A professora capixaba Luciene Pessotti, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB/ES), terá seu livro “Escritos do Patrimônio” incluído na biblioteca do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, D.C.

A obra, que aborda a preservação de bens culturais e será lançada no dia 30 de agosto em Vitória, se destacará em setembro ao integrar o acervo de uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo.

Também assinam a obra o Dr. Pedro Henrique Cabral Valadares, professor da Universidade Estadual de Pernambuco (UEPE) e o Dr. Nelson Pôrto Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O livro debate os fundamentos que norteiam intervenções em patrimônios culturais, como imóveis históricos no Brasil e fora dele.

O lançamento da obra – uma parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o IAB/ES – será realizado justamente no mês que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.

O evento tem entrada gratuita e contará com uma roda de conversa sobre a preservação de bens culturais e o livro. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://encurtador.com.br/Km4x5.

Sendo os autores pesquisadores renomados no campo da Arquitetura e Urbanismo, as temáticas reunidas ao longo de sete capítulos do livro são resultado de investigações científicas, projetos e obras, e contribuem com análises criteriosas sobre os parâmetros adotados atualmente nas ações de preservação, conservação e proteção legal de espaços históricos.

Os artigos abordam, ainda, questões teóricas da conservação e restauração de monumentos e sítios históricos. O conjunto da obra traz reflexões dos aspectos científicos, legais, éticos e históricos da restauração.

Acerca dos bens culturais do Espírito Santo, o livro tem como principal tema a importância do Forte de São Francisco Xavier da Barra, em Vila Velha. A obra apresenta o Manifesto do IAB/ES, sobre a intervenção na fortificação, alertando os riscos de se comprometer a autenticidade do bem cultural.

Além disto, o livro também aborda o Sítio Histórico da Prainha, considerando seu valor enquanto patrimônio ambiental urbano. São três capítulos que ressaltam a importância dos bens culturais do núcleo urbano mais antigo do Espírito Santo: Vila Velha.

Segundo a autora e vice-presidente do IAB/ES, Drª. Luciene Pessotti, o livro foi elaborado para contribuir ao debate sobre essa preservação, assim, sendo uma lembrança de que não se pode alterar o sistema construtivo e as características específicas e particulares das edificações históricas, garantindo sempre a integridade e autenticidade do bem cultural imóvel.

“As intervenções em edificações históricas devem ser precedidas de exaustivos estudos e pesquisas, inclusive, a avaliação de potencial arqueológico e avaliação dos impactos em seu entorno. Há ainda a necessidade de uma avaliação do impacto ambiental pelo possível comprometimento das características visuais do entorno, assim evitando uma poluição visual”, explica.

Após o lançamento oficial, o livro “Escritos do Patrimônio” poderá ser adquirido diretamente com um dos organizadores na UFES ou no IAB/ES. Além disso, em breve o livro estará disponível no site da editora Milfontes.