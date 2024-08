Escritores do Espírito Santo são convocados para publicar livro

A Editora Cousa lançou um chamado para escritores dos municípios de Piúma e Anchieta, no Espírito Santo. O chamado é para quem desejam publicar seus textos literários em poesia ou prosa como parte do projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá.

A editora já lançou mais de 300 obras publicadas em 15 anos de existência, entre elas uma vencedora do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura brasileira. Ao todo, até 60 textos vão compor a Antologia Combiousa, que faz parte de uma ampla ação de estímulo à literatura e à leitura nos municípios do litoral sul do Espírito Santo.

As inscrições para os escritores do Espírito Santo estão abertas até dia 5 de setembro, sendo possível inscrever um texto por pessoa, com até duas laudas em letra Arial tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Os interessados, que devem comprovar residência em Piúma ou Anchieta , precisam preencher um formulário online e fazer upload do texto e documentos.

Apenas textos inéditos escritos por maiores de 18 anos, ou menores com autorização de um responsável legal, podem ser publicados.O link para inscrições é o seguinte: docs.google

Escritores reconhecidos e premiados, como Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor, selecionarão os textos que irão compor a obra.

“O que a gente pretende deixar é um livro com escritos da cidade, com os escritores da cidade, incentivando novos escritores, fortalecendo nomes que já escrevem e criando um intercâmbio, uma troca entre eles”, diz Saulo Ribeiro, fundador da Cousa. Ele cita nomes como Fabiani Taylor, Leonardo Bourguignon, Graça Andreatta e Marcos Brando como exemplos de escritores importantes da literatura capixaba oriundos de Piúma e Anchieta.

“A expedição quer chegar nesses veteranos e ao mesmo tempo mapear uma nova literatura nos municípios”. Para isso, o projeto realiza ao longo dos meses de agosto e setembro uma série de atividades ligadas à literatura, entre elas contação de histórias e oficinas de poesia em escolas e Festas Literárias nos dois municípios. “A expedição Monte Agha fará um chamado poderoso para o fortalecimento da literatura!”, comemora Saulo Ribeiro.

O lançamento do livro está previsto para dezembro de 2024 dentro de uma programação com várias atrações abertas ao público.

Sobre a Caravana Combiousa

As atividades presenciais do projeto começam na próxima quinta-feira, 22 de agosto. serão realizadas as atividade de Contação de Histórias com Rosane Lara em escolas públicas de Piúma, além de uma Oficina de Poesia Concreta com Fabiani Taylor.

A Editora Cousa realiza o projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, com patrocínio da EDP por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e apoio das prefeituras de Piúma e Anchieta.

Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.