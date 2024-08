Carreta carregada com limões tomba e deixa uma pessoa ferida na BR-101

Uma carreta, carregada com limões, tombou no início da manhã desta segunda-feira (26), no km 317 da BR 101, em Vila Velha.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h40, após a penitenciária de Xuri. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

O Centro de Controle Operacional da Eco101, informou que para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF e Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O tráfego de veículos flui em desvio no sentido norte.