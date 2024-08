Carro de taxista desaparecido em Alegre é encontrado incendiado

O carro do taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, morador de Alegre, que está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (27), foi encontrado queimado na manhã desta quarta-feira (28), em uma estrada que liga Cachoeiro de Itapemirim à Muqui. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do município.

Segundo a PM, os familiares do taxista registraram a ocorrência na delegacia nesta quarta-feira (28), informando que ele estava desaparecido desde às 15h da última terça-feira (27), quando saiu para fazer uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens captadas por uma câmera de segurança do comércio da região central de Alegre mostra o momento em que o taxista pega um casal e duas crianças para uma corrida por volta das 15h. Essa foi a última vez que ele foi visto.

Veja o vídeo!

O veículo usado pela vítima era um Volkswagen/Voyage, de cor branca, foi encontrado queimado. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e a ocorrência está em andamento.

