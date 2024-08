Carro roubado há um meses é recuperado pela GCM em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal recuperou um carro roubado na tarde desta segunda-feira (19), na localidade do Parque Ecológico Itabira, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da GCM, os agentes realizavam um patrulhamento no Parque Ecológico, próximo a ES 482, na Rodovia do Contorno, quando foram informados que havia um veículo abandonado próximo ao Riacho Desafio.

Imediatamente, a equipe foi ao local e encontraram o carro Toyota/Hiliux SWSRSXA4FD, de cor preto. Ao consultar a documentação no sistema do Ciodes (190), constataram que o veículo havia sido roubado.

Como ocorreu o roubo?

De acordo com o boletim da Guarda Civil Municipal, o roubo aconteceu na noite do dia 14 de julho, no km 420 da BR-101, em Itapemirim.

No dia do crime, o condutor seguia na rodovia, quando foi abordado por dois suspeitos que estavam armados em uma caminhonete modelo Chavrolet S10, de cor branca. Eles obrigaram a vítima descer e levaram o veículo Toyota SW4, de cor preta, sentido ao Rio de Janeiro.

A vítima conseguiu uma carona até em casa e voltou até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foi orientado a registrar o crime na delegacia do município.

