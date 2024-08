Carga é saqueada após carreta pegar fogo na BR-101, em Mimoso do Sul

Uma carreta teve a carga saqueada por populares no km 452 da BR-101, em Mimoso do Sul, na amnhã desta segunda-feira (19). O saque aconteceu após o veículo pegar fogo.

Leia também: Trânsito é desviado após carreta pegar fogo na BR-101, em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram um veículo Volkswagen/Saveiro 1.6 CE Cross, de cor vermelha, com 15 sacos de farinha de trigo na carroceria, totalizando 375 kg.

O condutor e o passageiro do veículo relataram aos agentes que haviam pegado a carga após um acidente ocorrido no km 450 da BR-101 naquela mesma manhã. Os policiais revistaram e encontraram uma touca ninja na cintura do passageiro, menor de idade.

Materiais apreendidos pela PRF

Além disso, no veículo foram encontrados cerca de 20 sacos de nylon vazios, lonas, e mais duas toucas ninjas. Segundo o passageiro, uma das toucas seria do condutor e a outra de sua mãe, que elas eram usadas para evitar identificação durante saques de carga.

O motorista da carreta relatou que seu veículo sofreu uma pane elétrica, pegando fogo. Ele afirmou que foi ameaçado por várias pessoas, homens e mulheres, que apareceram no local querendo saquear a carga. O motorista também informou que uma mulher loira, presente no local, ameaçou para que ele declarasse que havia liberado a carga, visando a liberação do jovem apreendido pela PRF.

Aos agentes, o menor de idade confirmou que a mulher loira era sua mãe, que estava no veículo, mas que fugiu do local. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.