Casagrande anuncia secretário de Segurança Pública interino

O subsecretário de Estado de Inteligência, Leonardo Damasceno, assumirá, interinamente, a Secretaria Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). Nesta segunda-feira (12), o então chefe da pasta delegado Eugênio Ricas, comunicou que vai deixar o cargo para assumir uma função na Interpol.

Damasceno é delegado de Polícia Federal, bacharel em Direito pela UFMG, pós-graduado em Direito Público e Processual Público e em Ciências Penais.

Trajetória de Damasceno

O delegado Damasceno tem diversos outros cursos de aperfeiçoamento, com destaque para: Curso Básico de Inteligência na Escola de Inteligência da Abin, Curso de Ferramentas de Análise i2 na ANP/PF, Curso de Gestão de Operações de Inteligência Policial na ANP/PF, Curso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro na COPEI/Receita Federal,

Grotius Express no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional/MJ, The Reid Technique of Interviewing and Interrogation and Advanced Course na John E. Reid and Associates Inc., Leadership Forum no FBI, entre outros.

Ao longo da carreira exerceu diversas chefias e encargos na Polícia Federal no Espírito Santo, sendo os mais recentes os seguintes: chefe do Núcleo de Inteligência Policial, chefe do Núcleo de Polícia Marítima, coordenador do Grupo de Repressão a Crimes Financeiros, chefe da Delegacia de Repressão a Drogas, chefe da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, coordenador da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, chefe da Delegacia Regional Executiva e Superintendente Regional da PF/ES interino.