Casagrande destaca duplicação de novo trecho da BR-101

Um novo trecho da rodovia BR-101 será duplicado no Espírito Santo. A notícia foi destacada pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (27).

“Mais segurança e fluidez para todos que utilizam essa rodovia”, ressaltou o chefe do Poder Executivo capixaba.

A concessionária Eco 101, responsável pela administração da rodovia, iniciou a duplicação do trecho norte. Serão 5 km, no primeiro trecho, começando no acesso norte do Contorno do Mestre Álvaro.

