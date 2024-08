Casal é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Castelo

Um homem de 32 anos e uma mulher de 36 anos, foram presos durante uma operação realizada pela Polícia Civil e Polícia Militar contra o tráfico de drogas na sexta-feira (2), segunda (5) e terça (7), nos bairros Esplanada, Independência e Garage, em Castelo.

O delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, explicou que crimes como esses tem relação com o tráfico de drogas. “O tráfico de drogas é um crime que trás como consequência vários outros, como uma reação em cadeia. Crimes como furto, roubo, receptação, crimes envolvendo violência doméstica, homicídios, muitas vezes tem relação direta com o tráfico ilícito entorpecentes. É um mal a ser combatido e a Delegacia de Castelo trabalha incessantemente pra que esta prática seja reprimida de forma eficaz na nossa cidade”, ressaltou Estevão.

Materiais apreendidos pela polícia

Durante buscas, os policiais apreenderam uma porção de crack, com peso aproximado de 25 gramas,o que equivale a aproximadamente 100 pedras de crack, 36 pedras de crack, um pino de cocaína, 184 pinos (eppendorf) vazios, 14 munições de calibre restrito 9 mm, sacolas de sacolé, utilizadas no embalo de drogas, duas balanças de precisão, três facas utilizadas no preparo de drogas, folhas com diversas anotações da contabilidade do tráfico, R$ 493,00 em espécie, dois frascos com várias capsulas dentro de substância não identificada de cor branca, três capacetes de motocicletas, duas baterias automotivas, um cabo de emergência bateria (chupeta), uma furadeira, três máquinas de serra mármore (duas da marca makita e uma da marca bosch), três máquinas esmerilhadeiras (duas da marca dewalt e uma da marca makita), uma cinta e uma catraca, uma lixadeira circular orbital (chiaperini) ch015, cinco celulares, uma televisão LG de 47 polegadas, um bebe conforto, nove aparelhos celulares e um relógio de cor dourada da marca quartz.

Estevão ressaltou ainda que as vítimas registrem o boletim de ocorrência na delegacia. “Importante que as vítimas de crimes patrimoniais realizem o registro da ocorrência, para que quando a polícia encontre esses produtos, eles sejam devidamente restituídos aos legítimos donos”, explicou.