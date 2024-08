Polícia Militar realiza maior apreensão de fentanil do Espírito Santo

A Polícia Militar realizou, no início da noite desta terça-feira (27), a maior apreensão de fentanil no Espírito Santo. A ação ocorreu no Floresta, bairro Gurigica, Vitória.

Leia também: Polícia prende motorista que atropelou mãe e filha no ES

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento na escadaria Cabo Paraíba, policiais avistaram diversos indivíduos que, ao perceberem a presença das equipes, fugiram rapidamente do local. Ao seguir o trajeto dos suspeitos, os policiais encontraram 197 frascos de fentanil, 206 pinos de crack, 548 pinos de cocaína, 1,6 kg de cocaína.

O material apreendido foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória. Nenhum suspeito foi detido.